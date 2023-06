Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva dopo aver accusato un malore nel suo appartamento. La cantante era priva di sensi.

In queste ore il manager e portavoce di Madonna ha fatto sapere con un comunicato ufficiale – diffuso dai principali canali social della cantante – che la popstar si troverebbe in terapia intensiva. Madonna avrebbe accusato un malore a causa di una grave infezione batterica, e sarebbe stata trovata priva di sensi nel suo appartamento. Al momento la cantante sarebbe in via di ripresa, ma si troverebbe ancora sotto accertamenti medici.

Madonna

Madonna in terapia intensiva

In tanti tra i fan di tutto il mondo sono in queste ore in apprensione per le condizioni della celebre popstar Madonna, che ha accusato un malore a causa di una grave infezione batterica. Il suo manager ha fatto sapere che, a causa dell’accaduto, il tour della cantante (il cui inizio era previsto per il prossimo 15 luglio a Vancouver) sarebbe slittato.

“In questo momento dobbiamo mettere in pausa tutti gli impegni, compreso il tour. Condivideremo con voi ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e dei suoi show”, si legge nel comunicato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG