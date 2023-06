Molto presto Lindsay Lohan sarà mamma per la prima volta e, secondo i rumor in circolazione, avrà un maschietto.

Il sito TMZ ha fatto sapere che Lindsay Lohan starebbe per diventare madre del suo primo figlio maschio e, secondo i rumor in circolazione, l’attrice lo darà alla luce a Dubai (dove abita insieme al marito Bader Shammas). Lei stessa ha annunciato la gravidanza attraverso i social, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo primo bebè in arrivo. In tanti tra i fan non vedono l’ora di saperne di più.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan avrà un maschietto: i dettagli

In tanti tra i fan di Lindsay Lohan sono impazienti di saperne di più sulla vita privata della famosa attrice che, molto presto, accoglierà il suo primo bebè. La stessa Lohan alcuni mesi fa ha annunciato che sarebbe diventata madre per la prima volta postando sui social una tutina da bebè e scrivendo “Coming soon”. In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più in merito alla gravidanza e all’arrivo del suo primo figlio, ma finora lei è sempre stata estremamente riservata in merito alla questione.

Lindsay Lohan ha trovato la felicità accanto all’imprenditore Bader Shammas, e insieme a lui si sarebbe trasferita a Dubai.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG