Leni Klum, figlia di Heidi Klum e di Briatore, ha confessato di soffrire di acne e ha svelato che, a causa di questa, non uscirebbe di casa.

Leni Klum è la figlia biologica di Heidi Klum e di Flavio Briatore, ma è stata cresciuta dalla sola madre (il padre non l’ha mai riconosciuta, nonostante abbia con lei un buon rapporto) e oggi ha intrapreso come lei la carriera di top model. Attraverso i social la giovanissima modella si è mostrata per la prima volta senza filtri e senza make up e ha svelato che, a causa dell’acne, avrebbe vissuto dei traumi che le impedirebbero persino di uscire di casa.

“A volte non riesco neanche ad uscire di casa per quanto è frustrante”, ha ammesso nelle sue stories.

Leni Klum: l’acne

Come altre giovanissime star anche Leni Klum si è sfogata via social a causa degli inestetismi dovuti all’acne e, benché sia già considerata una modella di fama internazionale, ha affermato che il fastidioso inestetismo l’avrebbe spinta persino a non uscire di casa.

Leni è la figlia che Flavio Briatore ha avuto insieme a Heidi Klum, ma è stata cresciuta dalla sola madre. I due genitori non le hanno mai tenuto nascosta la realtà delle cose e oggi Leni avrebbe un ottimo rapporto anche con la famiglia del padre e con il suo fratellastro, Nathan Falco Briatore.

