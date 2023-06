Ronaldo e Georgina Rodriguez avrebbero fatto infuriare i loro fan arabi a causa delle loro foto in costume durante una vacanza in Sardegna.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si stanno godendo una vacanza in Sardegna in compagnia dei loro figli ma, a quanto pare, le loro foto hanno finito per far infuriare i fan dei social, e in particolare quelli di nazionalità araba.

In particolare i fan arabi che seguono il calciatore in forza alla squadra dell’Al Nassr si sarebbero infuriati per le foto di Georgina che, in bikini, ha messo in mostra le sue curve a dir poco da capogiro. Tra i commenti alle foto della vacanza sono apparsi soprattutto improperi e segnalazioni per oscenità contro i due vip.

Cristiano Ronaldo e Georgina: l’ira dei fan arabi

Georgina Rodriguez è una famosa modella con curve a dir poco prorompenti che, finora, non si è mai limitata nello “sbandierarle” sui social. A quanto pare però le curve della modella hanno finito per far infuriare i suoi fan arabi e quelli di Cristiano Ronaldo che, attraverso i social, li hanno bersagliati di critiche. La coppia cercherà di porre rimedio all’incidente diplomatico avvenuto sui social? In tanti sperano di saperne presto di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG