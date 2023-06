Il principe Harry e Meghan Markle sono al centro del gossip per via di una loro presunta rottura. Ecco cosa c’è da sapere.

Da settimane sono diventati sempre più insistenti i rumor che vorrebbero il principe Harry e Meghan Markle verso la rottura e, secondo il settimanale Ok!, qualora i due dovessero davvero annunciare al mondo la loro separazione, il principe verrebbe riaccolto a Buckingham Palace a braccia aperte. Sarà vero?

Harry e Meghan

Harry e Meghan: l’addio e i retroscena

Sono sempre più inistenti le indiscrezioni in merito a una presunta e insanabile crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle e, secondo i rumor in circolazione, il figlio di Carlo potrebbe presto fare ritorno a Londra, dove la sua famiglia sarebbe pronta ad accoglierlo da solo e a braccia aperte.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni relative al fatto che la coppia abbia deciso di scindere i propri accordi con Spotify (altro segno che potrebbe portare alla conferma di un addio). Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito ai due che, negli ultimi tempi, hanno fatto discutere con alcune delle loro rivelazioni sui membri della Royal Family.

