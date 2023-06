Dopo la sua separazione da Gerard Piquè Shakira ha rotto il silenzio sulla storia con l’ex calciatore, padre dei suoi due figli.

Shakira ha vissuto un’importante storia d’amore con Gerard Piquè, ma la storia tra i due è naufragata in un nulla di fatto quando lui si è legato a Clara Chia Marti. A seguire la stessa Shakira ha confessato alcuni retroscena sull’ex compagno nell’ambito del processo che lo vede protagonista per evasione fiscale.

“Nel 2011, quando ho iniziato a frequentarlo, ci vedevamo pochissimo. Aveva 23 anni, 10 in meno di me. Calciatore, bello, con la reputazione da playboy”, ha confessatola cantante, e ancora: “Al tempo era un bambinone scatenato. Adesso è un ragazzo fantastico, ma al tempo era pazzo e non avevo garanzie che le cose avrebbero funzionato o che avremmo messo su famiglia”.

Shakira Gerard Pique

Shakira: la confessione su Piquè

La storia tra Shakira e Piquè è finita tra il clamore generale, ma ufficialmente i due hanno cercato di mantenere la pace per il bene dei figli avuti insieme. Nel processo che vede implicato l’ex calciatore per evasione, la cantante ha confessato per la prima volta (stando a quanto riporta Fanpage):

“La nostra relazione era molto turbolenta, era come le montagne russe, perché le nostre vite professionali non coincidevano ed era come metter insieme l’olio e l’acqua. Non ci capivamo molto bene”, e ancora: “Ero cotta di lui, mi ricordo un volo da Marrakech alla Croazia, stavamo sorvolando Barcellona e ho chiesto al pilota se poteva atterrare velocemente solo perché così potevo dare un bacio a Gerard. È stata la cosa più romantica che ho mai fatto nella mia vita”.

