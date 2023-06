Secondo il Sun sarebbe in atto una vera e propria crisi matrimoniale tra il Principe William e Kate Middleton.

Crisi in atto tra il Principe William e Kate Middleton? Il rumor è diventato sempre più insistente e sembra addirittura che i due, da qualche tempo a questa parte, abbiano iniziato a dormire in stanze separate. Sulla questione al momento non vi sono conferme ma, stando a quanto riporta il Sun, la coppia avrebbe risentito dello stress e della pressione vissute a corte.

Principe William e Kate Middleton: la crisi

Secondo il Sun sarebbe in atto una vera e propria crisi tra il Principe William e Kate Middleton, e i due avrebbero iniziato addirittura a dormire in stanze separate. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma, secondo indiscrezioni, Kate non avrebbe perdonato il marito da quando lui – mentre lei era incinta del principe William – avrebbe avuto una liaison segreta con la marchesa Rose Hanbury.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? I fan sono impazienti di saperne di più e si chiedono se la questione avrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi. I due duchi continuano a mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata.

