La polizia di New York ha rotto il silenzio sull’inseguimento dei paparazzi che avrebbe quasi causato un incidente per Harry e Meghan.

Di ritorno dall’evento Woman Vision Awads (dove Meghan è stata premiata) l’ex attrice e il principe Harry hanno rischiato di essere protagonisti di un incidente perché il taxi su cui si trovavano sarebbe stato inseguito da alcuni paparazzi.

Dopo che la notizia ha iniziato a circolare in tutto il mondo, la polizia di New York ha emesso un comunicato ufficiale in cui ha minimizzato quanto accaduto e, secondo le malelingue, quella orchestrata dai due potrebbe essere “l’ennesima trovata pubblicitaria”.

Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle: l’incidente a New York

Harry e Meghan sarebbero stati protagonisti di un “quasi incidente” (come riportano alcune testate estere) in tutto e per tutto simile, per altro, a quello che vide protagonista Lady Diana (morta a Parigi in un incidente d’auto proprio perché inseguita dai paparazzi).

Al momento Harry e Meghan non hanno emesso comunicati in merito a quanto accaduto ma in tanti, sui social, li hanno accusati di aver cercato visibilità attraverso una “non notizia” sul loro conto. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

