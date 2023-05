La mamma di Ronaldo ha minacciato d’intraprendere azioni legali per le accuse a lei rivolte in merito al rapporto con Georgina Rodriguez.

Tra la mamma di Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez non corre buon sangue? Stando a quanto avrebbe scritto un settimanale portoghese la donna avrebbe addirittura praticato della magia nera contro la nuora. Dolores Alveiro (questo il nome della madre di CR7) ha commentato la vicenda tuonando in un comunicato ufficiale (stando a quanto riporta Fanpage):

Ho chiamato i miei avvocati per difendere il mio buon nome e quello della mia famiglia per ciò che rappresentano nella mia vita. È uscita una notizia su un noto quotidiano portoghese (che di conseguenza usa e abusa del nome della mia famiglia per farsi pubblicità) questa notizia falsa, calunniosa e persino macabra dove si parla di atti orrendi, che avrei forse ordinato di strappar via la felicità di uno dei miei figli, questa calunnia è falsa, è in malafede, è infondata”.

Georgina Rodriguez

Ronaldo: la madre e le misure legali

La madre di Cristiano Ronaldo ha minacciato di intraprendere azioni legali dopo che sul suo conto sarebbero state pubblicate illazioni e dicerie.

Da tempo si vocifera che suo figlio sia in crisi con la moglie, Georgina Rodriguez, e sempre secondo i rumor in circolazione la causa sarebbe proprio legata a un rapporto negativo tra la modella e la suocera. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? I fan sono impazienti di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG