La Principessa Charlotte si è ritrovata al centro di un dibattito in rete a causa di un episodio che l’ha vista protagonista.

In rete hanno fatto il giro del mondo le foto della principessa Charlotte che, durante un evento organizzato dall’Upton Scout Group, avrebbe messo in bocca un pezzo di pane che le era appena caduto in terra. I tabloid britannici hanno riportato la notizia titolando che “anche le principesse conoscerebbero la cosiddetta regola dei 5 secondi”, che consisterebbe nel fatto di non incorrere nel pericolo di contaminare il cibo o altri oggetti raccogliendoli da terra entro, appunto, 5 secondi (peccato che essa non abbia alcun fondamento scientifico).

Principessa Charlotte: il pane caduto e la reazione dei media

Fin da quando è nata la Principessa Charlotte è al centro dell’attenzione della stampa di tutto il mondo e non c’è quindi da stupirsi se, durante un incontro organizzato dall’Upton Scout Group, abbia attirato l’attenzione su di sé mettendo in bocca un pezzo di pane che le era appena caduto a terra. La vicenda ha scatenato i commenti della rete e in tanti si sono espressi a favore della principessa che, il 2 maggio, ha compiuto 8 anni.

