Hanno fatto il giro della rete alcune immagini di Kate Middleton e della marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury con un look molto simile.

Alla cerimonia d’incoronazione di Carlo III la marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury ha indossato un paio di scarpe (del marchio italiano Aquazzurra) identiche a quelle di Kate Middleton e ha sfoggiato anche un abito bianco (simile a quello indossato dalla duchessa pochi giorni prima). Sembra che le due abbiano evitato accuratamente di guardarsi negli occhi durante la cerimonia d’incoronazione di Carlo III e, secondo i rumor in circolazione, la marchesa sarebbe stata l’amante di William mentre Kate era incinta del loro terzo figlio.

Kate Middleton: l’amante di William le copia il look

A corte impazza il gossip sulla presunta amante di William e sulla moglie del principe, Kate Middleton, che a quanto pare avrebbero fatto scelte simili in fatto di look. Sui social c’è già chi ipotizza che dietro ai look identici si nasconda l’enigma del presunto tradimento e, secondo i rumor in circolazione, all’incoronazione di Carlo la duchessa avrebbe evitato accuratamente di incontrare lo sguardo della marchesa. Rose Hanbury, ex modella e socialité molto famosa tra l’alta borghesia britannica, vivrebbe poco distante dalla tenuta che Kate e William possiedono a Nortfolk. I gossip sul presunto tradimento saranno veri?

