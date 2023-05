Il Principe George, futuro erede al trono, ha fatto una particolare richiesta a suo nonno Carlo dopo la cerimonia d’incoronazione.

In quanto erede in linea diretta alla successione al trono, il Principe George ha svolto il ruolo di paggetto reale durante la cerimonia d’incoronazione di suo nonno, Re Carlo III e, secondo il Daily Mail, avrebbe in seguito chiesto al sovrano di cambiare le uniformi riservate ai paggetti perché, stando a quanto riporta il giornale, avrebbe temuto di essere preso in giro dai compagni di scuola.

Principe George: la richiesta fatta a Re Carlo

Il Principe George è stato scelto come paggetto d’onore per la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo ma, secondo il Daily Mail, il primogenito di Kate Middleton e William non sarebbe stato affatto felice di indossare gli abiti ufficiali previsti per questo genere di occasioni (come il frock coat). Il Sovrano accoglierà la richiesta a lui fatta dal futuro erede al trono?

Alla solenne cerimonia d’incoronazione hanno preso parte anche i fratelli minori di George, Charlotte e Louis, che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo con la loro eleganza e le loro smorfie esilaranti. All’evento sono stati assente i cuginetti dei tre principi, Archie Harrison e Lilibet Diana, rimasti con la madre Meghan Markle in California.

