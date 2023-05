Durante la cerimonia d’incoronazione di suo padre Carlo, il Principe William ha tenuto un commovente discorso.

Carlo è stato incoronato Re del Regno Unito e suo figlio William ha tenuto un solenne discorso – difronte agli invitati alla cerimonia d’incoronazione – che non ha mancato di commuovere il sovrano. Dopo aver parlato in maniera ufficiale del giuramento appena fatto da Carlo, il principe ha detto con toni più informali: “Pa’, siamo tutti orgogliosi di te. Come diceva mia nonna, le incoronazioni sono una dichiarazione delle nostre speranze per il futuro. Io so che ci guarda da lassù con affetto. E so che sarebbe una madre molto orgogliosa”.

Principe William: il discorso commuove Carlo

Il 6 maggio si è tenuta la solenne cerimonia d’incoronazione di Carlo III e suo figlio, il Principe William, ha voluto celebrare la solenne occasione con un discorso che ha presto fatto il giro del web e non ha mancato di commuovere il sovrano. Durante il suo discorso William non ha dimenticato di menzionare sua nonna, la Regina Elisabetta, scomparsa lo scorso 8 settembre.

Suo fratello Harry ha preso parte alla cerimonia d’incoronazione solo in via formale e, al termine della stessa, è immediatamente ripartito per gli Stati Uniti. Da mesi si vocifera di presunte acredini tra lui e il resto della famiglia Reale, ma sulla questione non sono emerse conferme.

