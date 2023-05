Gwyneth Paltrow ha fatto una confessione piccante sul suo ex fidanzato, il famoso attore Ben Affleck.

In passato Gwyneth Paltrow ha vissuto un’importante storia d’amore con Ben Affleck e al podcast Call Her Daddy l’attrice ha confessato per la prima volta alcuni retroscena piccanti sulla loro vita sotto le lenzuola. L’attrice ha parlato anche di un altro suo grande amore del passato, ossia il celebre collega attore Brad Pitt.

“Con Brad c’era questa enorme chimica, era l’amore della mia vita, quella era la sensazione. Quanto a Ben era, diciamo, tecnicamente eccellente. Oh Dio, non posso credere che mia figlia possa stare ascoltando queste parole”, ha ammesso.

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow: la confessione su Ben Affleck

Gwyneth Paltrow ha fatto una confessione piccante sul suo ex, Ben Affleck, attualmente sposato con Jennifer Lopez. La confessione fatta dall’attrice è presto rimbalzata sui social e in tanti si chiedono se sia arrivata alle orecchie del suo ex che, per quanto riguarda la sua vita privata, ha sempre mantenuto il massimo riserbo.

In passato Gwyneth Paltrow è stata legata ad alcuni attori famosi di Hollywood e a seguire è stata legata per anni al frontman dei Coldplay Chris Martin, padre dei suoi due figli. Oggi l’attrice è sposata con il conduttore Brad Falchuk.

