Una donna che ha fatto il provino per Temptation Island ha svelato alcuni retroscena sulla coppia formata da Manu e Isabella.

Manu e Isabella Recalcati sono due dei protagonisti della nuova edizione di Temptation Island, dove non hanno mancato di attirare l’attenzione con loro divergenze e i loro differenti stili di vita. Una donna che avrebbe sostenuto il suo provino con la coppia ha confessato a Fanpage alcuni retroscena sul loro conto e ha dichiarato:

“Isabella ha inviato la partecipazione al programma con il nome di Manuel, senza che lui sapesse niente. Quando poi lo hanno chiamato la prima volta, lui era al lavoro e ha detto che non poteva parlare. Dopo si è confrontato con lei per sapere come comportarsi e la fidanzata gli ha spiegato di aver fatto tutto in cerca di visibilità e con lo scopo di entrare in tv.”

Filippo Bisciglia

Temptation Island: il retroscena su Manu e Isabella

La coppia formata da Manu e Isabella a Temptation Island ha scatenato una nuova bufera e in queste ore una donna che ha affermato di averli incontrati durante i provini, ha svelato alcuni dettagli sul loro conto. Stando alle sue parole, il fidanzato della coppia non sarebbe stato a conoscenza del fatto che la sua ragazza volesse partecipare allo show per cercare popolarità.

“Noi è sembrato un bravissimo ragazzo però molto influenzabile, che farebbe di tutto pur di accontentare la fidanzata. Isabella è molto esigente nei suoi confronti. Lui poi ha raccontato al mio compagno che era preoccupato perché non sapeva come fare con il lavoro, dal momento che fa il tranviere e non poteva assentarsi per troppo tempo”, avrebbe dichiarato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

