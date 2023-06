Alla serata evento di Chi a Rimini, Antonino Spinalbese sarebbe stato beccato in compagnia di un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Antonino Spinalbese è stato beccato in queste ore a una serata evento di Chi mentre giocava a biliardino con Helena Prestes. I due sono usciti insieme per un periodo dopo l’addio di Antonino a Belen, e in tanti si chiedono e tra i due possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia.

Antonino Spinalbese beccato con un’ex naufraga: di chi si tratta

Antonino Spinalbese è finito ancora una volta al centro del gossip e sono in tanti a chiedersi se tra lui e Helena Prestes possa sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia visto che i due sono stati beccati mentre chiacchieravano e giocavano all’ultima serata evento di Chi.

In passato i due hanno vissuto una breve liaison e durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi la stessa Prestes ha affermato: “Cosa posso dirvi di lui? Sì ci siamo visti. Come mai è finita tra noi due? C’è una ragione principale a dire la verità. Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci. Questo dal primo giorno che ci siamo visti. Era davvero impossibile star tranquilli.”

Secondo i gossip in circolazione alla serata di Chi sarebbe stata presente anche Ginevra Lamborghini, ma non è dato sapere se lei e Antonino si siano rivolti quantomeno la parola.

