Giorgia Soleri è stata presa di mira dagli haters a seguito della sua rottura da Damiano David dei Maneskin.

Da quando ha annunciato la fine della sua storia con Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri è finita nel mirino degli haters perché mostrerebbe fin troppo spesso le sue curve da capogiro. Tra i commenti a uno dei suoi ultimi post sui social infatti c’è chi le ha scritto:

“Ovviamente con la frutta in bellavista per non cadere nella mercificazione del corpo femminile”, e ancora: “Continui a perdere 1000 follower al giorno”, oppure: “Da quando sei single si vedono solo le te**e”.

Giorgia Soleri: le critiche degli haters

La modella e attivista Giorgia Soleri è finita nell’occhio del ciclone per via di alcune sue foto sui social. In molti l’hanno accusata di mettere in mostra le sue curve da capogiro ora che la sua storia con Damiano David è giunta al termine, ma lei non ha replicato né commentato l’accaduto.

Solo alcuni giorni fa la modella aveva rotto il silenzio in merito al suo addio al cantante che, nel frattempo, è stato avvistato mentre baciava un’altra ragazza. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

