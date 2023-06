L’ex moglie di Gianni Morandi, Laura Efrikian, ha confessato di aver subito un terribile furto mentre si trovava da sola in casa.

Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, è stata vittima di una truffa. Alcuni malviventi le hanno fatto credere che suo figlio avesse bisogno di denaro e sono riusciti a estorcerle 5mila euro mandando un complice al suo appartamento. Ancora provata e scossa per quanto accaduto, la Efrikian ha confessato al Corriere della Sera:

“Mi sono sentita mortificata, presa in giro. Di colpo vecchia, inutile, rimbambita, anche se non lo sono affatto. Triste. Succede a tanti, ma non mi consola”.

Laura Efrikian: la truffa

Alcuni malviventi hanno fatto credere a Laura Efrikian che suo figlio si trovasse a dover dare quanto prima dei soldi a dei creditori e lei, caduta in pieno nel raggiro, ha fornito a uno dei loro complici la cifra richiesta (pari a 5000 euro che avrebbe voluto dare in beneficenza).

“Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco la voce concitata di mio nipote Jacopo: “Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!”. Non era lui, ora lo so, ma un attore con la voce contraffatta, ormai le clonano, sono abilissimi, poi me l’hanno spiegato. Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i concerti, ma il bonifico con cui lo aveva pagato non era arrivato. Che i titolari erano furiosi, pretendevano i soldi e stavano trattenendo mio figlio nei loro uffici, minacciando di portarlo dai carabinieri per la denuncia”, ha confessato Laura Efrikian in merito alla questione. La vicenda sarebbe stata denunciata alle forze dell’ordine ma al momento non è dato sapere se i malviventi siano stati rintracciati.

