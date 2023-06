Elisabetta Canalis ha postato sui social uno scatto in bikini che ha letteralmente scatenato una bufera in rete.

Elisabetta Canalis si sta godendo il mare della California e nelle ultime ore ha postato una serie di seducenti scatti in bikini via social. Nelle foto in questione la showgirl è ritratta dal basso all’alto e in tanti l’hanno criticata affermando: “Elisabetta stai scendendo sempre più in basso… visto che c’eri potevi fare il primo piano”. Qualcuno ha invece provato a difenderla scrivendo: “Un minuto di silenzio per tutte quelle rimangiate dall’invidia che scriveranno “che volgare” o “sei una mamma” o altre ipocrisie simili!”.

Elisabetta Canalis in bikini: la polemica

Elisabetta Canalis ha generato una bufera in rete con i suoi ultimi scatti in bikini e, ovviamente, le foto in questione non hanno mancato anche di attirare l’attenzione da parte dei suoi fan (conquistati dalle sue curve da capogiro).

La showgirl sembra aver finalmente ritrovato la felicità dopo un periodo non facile e seguito alla separazione da Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. L’ex velina è rimasta a vivere in California proprio per consentire a sua figlia di trascorrere del tempo con suo padre.

