Il figlio di Samantha De Grenet ha compiuto 18 anni, e c’è già chi sogna di vederlo al Grande Fratello Vip.

Samantha De Grenet è madre di un unico figlio, avuto insieme a suo marito Luca, Brando Barbato. Lei e suo figlio hanno già partecipato insieme ad alcune ospitate tv e quest’anno Brando ha compiuto 18 anni, motivo per cui nelle ultime ore si è sparsa la voce che potrebbe essere scelto per partecipare al GF Vip. A tal proposito la showgirl ha confessato a Chi:

“Se mi dicesse ‘mamma voglio fare il GF’ non gli direi di no, ma a patto che rimanga se stesso e non scenda a compromessi, né per gli ascolti, né per una clip in più, né per un momento di notorietà. Detto questo potrebbe essere anche educativo, formativo per lui. Mi sarebbe piaciuto vederlo diventare un tennista professionista perché è bravo a giocare, poi chef perché è bravissimo ai fornelli, ora vorrebbe fare teatro… In definitiva sogno che si realizzino i suoi desideri e non proietto su di lui i miei”.

Samantha De Grenet

Brando Barbato al GF Vip? L’indiscrezione

Il figlio di Samantha De Grenet approderà al GF Vip 8? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che la showgirl ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha parlato proprio del suo rapporto con suo figlio e di quello che lui avrebbe con le donne.

“Le donne? Brando ha iniziato a guardarle molto presto, molto, sì. Ma non sono gelosa. Pensavo lo sarei stata; in realtà vederlo frequentare delle ragazze carine mi intenerisce, però, nel momento in cui vedo che una si comporta male con lui, mi trasformo, allora in maniera intelligente (e molto subdola) inizio a scavare il fossato. Devi essere brava a farlo, però, perché se ti metti di traverso ottieni l’effetto contrario”, ha svelato Samantha De Grenet, che di recente ha subito un grave furto nel suo appartamento a Roma.

