L’ex campione di MotoGp Max Biaggi è stato avvistato in atteggiamenti intimi con una ragazza di 23 anni a Formentera.

Un nuovo amore in vista per Max Biaggi? L’ex pilota è stato avvistato a Formentera in atteggiamenti intimi con la 23 enne napoletana Virginia De Masi, di professione ballerina. Sarebbe dunque giunta al termine la sua storia con Francesca Semenza (durata circa 5 anni).

Max Biaggi

Max Biaggi: la nuova fiamma

A sorpresa Max Biaggi è stato paparazzato da Chi in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fiamma e in tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più in merito alla nuova storia d’amore dell’ex pilota. La ragazza in questione sarebbe Virginia De Masi, ballerina 23enne originaria di Napoli che da anni abita a Monte Carlo con la sua famiglia. Su di lei non si conoscono molte informazioni e in tanti, sui social, si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sul suo conto ora che è stata avvitata in compagnia del celebre ex pilota.

In passato Biaggi è stato legato da una lunga e importante storia d’amore a Eleonora Pedron, madre dei suoi due figli. In seguito ha vissuto una storia con Bianca Atzei e con Francesca Semenza. La sua liaison attualmente in atto è destinata a durare?

