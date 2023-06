In occasione del loro 17esimo anniversario di matrimonio, Nicola Carraro e Mara Venier sono tornati a ribadirsi tutto il loro amore.

Mara Venier e Nicola Carraro sono convolati a nozze il 28 giugno di 17 anni fa e in queste ore, attraverso i social, i due si sono scambiati alcuni romantici messaggi che non hanno mancato di fare il pieno di like tra i fan. “Buon anniversario amore mio. Ti va di risposarmi?”, ha scritto Nicola Carraro postando una foto del giorno in cui ha sposato sua moglie, che a sua volta gli ha risposto: “Sì”.

A seguire anche Mara Venier ha postato una foto del loro giorno più importante e ha scritto: “Buon anniversario amore mio …. ti risposerei domani”.

Mara Venier: l’anniversario di nozze

Mara Venier e Nicola Carraro sono più felici e uniti che mai e attraverso i social la conduttrice non perde occasione per dedicare a suo marito tutto il suo amore. Non è stata da meno ovviamente nel giorno del loro anniversario e sui social in tantissimi le hanno fatto lei e a Carraro i loro auguri e le loro congratulazioni. L’amica della coppia Rita Dalla Chiesa ad esempio ha scritto:

“Quanto eravate pieni di gioia, quel giorno. E tutti noi amici con voi. E quanto continuiamo a esserlo oggi, nel vedervi ancora vicini, innamorati. Buon anniversario”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG