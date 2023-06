Chiara Ferragni ha deciso di replicare in maniera ironica contro gli haters che l’hanno presa di mira per via del suo seno piccolo.

Nei giorni scorsi (così come più volte in passato) Chiara Ferragni si è trovata a fare i conti con i leoni da tastiera che l’hanno presa di mira per le misure del suo seno. Sulla questione era intervenuta la stessa influencer replicando ai leoni da tastiera attraverso i social.

A seguire Chiara Ferragni ha pubblicato una foto in cui ha posato accanto a suo marito Fedez e sulla sua t-shirt era scritto: “Anche se ho le te**ne mi ami lo stesso?”. La risposta di Fedez, nella didascalia al post, è stata “sì”.

Chiara Ferragni: la t-shirt contro gli haters

Chiara Ferragni ha indirettamente risposto agli haters che nei giorni scorsi l’hanno presa di mira sui social con una t-shirt ironica. L’influencer aveva anche replicato contro coloro che l’avevano insultata per il suo seno piccolo scrivendo: “Sono piccole, sono sempre le stesse estanno lì dove dovrebbero essere”. In tanti tra i suoi fan avevano preso le sue difese, sottolineando che il suo fisico al naturale sarebbe stato preferibile rispetto a quello di una persona rifatta.

