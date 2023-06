Sophie Codegoni ha svelato per la prima volta un retroscena inedito relativo ai giorni successivi alla nascita di sua figlia.

Sophie Codegoni è diventata mamma della sua prima figlia, Celine Blue, e in un’intima intervista a Chi ha parlato per la prima volta di come avrebbe vissuto il parto (che a suo dire sarebbe stato poco doloroso) e i suoi primi giorni da neomamma:

“Mi stupisco da sola, quando ho partorito e me l’hanno messa in braccio ho pensato: ‘Oh, mio Dio, non so neanche come tenerla’, (…9 Un po’ di confusione, credo, ma niente di serio: ero un po’ disorientata, per un nonnulla andavo in tilt, piangevo. Il fatto è che dopo il parto volevo fare subito tutto, ma mi sono bastate due settimane e un po’ di riposo e tutto è tornato in asse”.

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni: la confessione dopo il parto

Sophie Codegoni è diventata mamma della piccola Celine Blue e a Chi ha raccontato alcuni dettagli e retroscena sul suo parto. L’ex volto del GF Vip sembra essere felicissima della sua nuova vita da mamma, ma nelle ultime ore sono in tanti a chiedersi come stiano oggi le cose tra lei e il fidanzato Alessandro Basciano (che hanno inaspettatamente smesso di seguirsi sui social). Al momento sulla questione non è dato sapere di più e Sophie ha mantenuto il massimo riserbo sui social.

