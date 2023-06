Sui social si è sparsa una voce sempre più insistente in merito a una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Una nuova crisi in atto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La questione è diventata sempre più insistente in rete dopo che in tanti, tra i fan, si sono resi conto che i due non si seguirebbero più sui social.

La mamma di Sophie a seguire ha postato un messaggio che ha fatto allarmare ulteriormente i fan. “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più!”, ha scritto, e ancora: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa una sola cosa in quel momento: ‘Spero che ci caschi’ Le parole hanno un peso”.

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Basciano in crisi: le indiscrezioni

Nelle ultime ore sui social si è sparsa la voce in merito a una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, diventati genitori appena un mese fa della piccola Celine Blue.

In tanti si sono accorti che i due avrebbero smesso di seguirsi sui social e inoltre la mamma di Sophie ha pubblicato alcuni enigmatici messaggi che sembrano riferirsi proprio alla storia tra sua figlia e il fidanzato. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? I fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli.

