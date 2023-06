La celebre cantante Shakira ha rotto il silenzio sulla sua rottura da Gerard Piqué, padre dei suoi due figli.

Alla rivista People Shakira ha confessato per la prima volta dettagli e retroscena legati al tradimento da lei subito da parte di suo marito Piqué e ha dichiarato che la notizia l’avrebbe raggiunta in uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero mentre suo padre era in ospedale.

“Ho saputo dalla stampa che ero stata tradita mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo di non sopravvivere così tanto. L’uomo che ho amato di più nella mia vita, mio ​​padre, mi ha lasciato quando ne avevo più bisogno, ma non potevo parlargli o ricevere il consiglio dal mio migliore amico di cui avrei avuto tanto bisogno”, ha confessato la popstar.

Shakira Gerard Pique

Shakira: il tradimento di Piqué

Shakira ha cercato di affrontare al meglio la sua dolorosa separazione da Gerard Piqué, padre dei suoi due figli. I due hanno deciso di cooperare per il bene dei bambini ma, a un anno di distanza dal tradimento, la cantante ha confessato che la notizia l’avrebbe raggiunta attraverso la stampa.

La popstar ha anche dichiarato che in quel periodo suo padre si trovasse in terapia intensiva e che pertanto, per lei, si sarebbe trattato di un momento ancora più doloroso. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Oggi Shakira è tornata a vivere in Spagna con i suoi due figli, mentre Piqué è uscito allo scoperto con Clara Chia Marti.

