Filippo Bisciglia ha paragonato alcune problematiche della sua storia con Pamela Camassa a quelle vissuta da una coppia di Temptation Island.

Filippo Bisciglia non ha fatto segreto in passato di aver desiderato al più presto una famiglia e di recente la sua fidanzata, Pamela Camassa, ha ammesso di aver sempre avuto paura di avere un bambino. In un’intima intervista a Chi il conduttore ha quindi paragonato la sua storia con la modella a quella vissuta da due protagonisti di Temptation Island, ossia Vittoria e Daniele.

“Ci sono passato pure io con Pami. Negli anni ci siamo detti: “Proviamo”, “No aspettiamo”, poi ancora “Proviamo”, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema“, ha confessato.

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia: la confessione su Pamela Camassa

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono felici e uniti ma, negli ultimi tempi, i due hanno confessato pubblicamente di aver avuto alcune divergenze in merito all’idea di costruire una famiglia insieme.

All’Isola dei Famosi Pamela ha confessato: “Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”, ha detto in lacrime, e ancora. “Nel mio futuro vedo una famiglia, cosa di cui ho sempre avuto paura. Ho capito che bisogna buttarsi perché il tempo è prezioso”. In futuro lei e Bisciglia annunceranno l’arrivo di un bebè? Sono tanti i fan a sperare di sì.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG