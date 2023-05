Dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Filippo Bisciglia Pamela Camassa ha confessato per la prima volta il suo desiderio di maternità.

All’Isola dei Famosi Pamela Camassa ha stupito tutti scoppiando in un pianto di rotto e svelando per la prima volta il suo desiderio di maternità. L’ex modella, legata da 15 anni al conduttore Filippo Bisciglia, ha ammesso che finora non avrebbe voluto un figlio per paura e a seguire ha detto:

“Vorrei sentire qualcuno, Filippo per primo. Stiamo insieme da 15 anni e non siamo mai stati così lontani. Ci amiamo tanto, è il mio compagno di vita. Qui ho tanto tempo per pensare, sto capendo un sacco di cose. Mi trovo a 39 anni… Cosa faccio oggi? Non ho una famiglia, sì ho un compagno, ma…”.

Pamela Camassa

Pamela Camassa in lacrime: il desiderio di un figlio

Nei giorni scorsi Filippo Bisciglia è stato intervistato a Verissimo, dove a sua volta ha confessato che gli sarebbe piaciuto avere un figlio suo. Nelle ultime ore la sua fidanzata Pamela Camassa, naufraga all’Isola dei Famosi, ha confessato per la prima volta di desiderare ardentemente un bambino e ha dichiarato: “Ho sempre avuto paura di avere un figlio, sono sempre stata io. Finita questa avventura voglio prendere la mia vita, che si era un po’ persa, per i capelli e darle un senso”.

In tanti si chiedono se, una volta terminato il reality show, lei e Filippo Bisciglia avranno finalmente insieme un bambino e se riusciranno a realizzare il loro più grande sogno.

