Rosario Fiorello si è confessato senza filtri a Vanity Fair e ha svelato un retroscena inedito sulla sua vita privata.

Rosario Fiorello è stato intervistato da Vanity Fair e quando gli è stato chiesto come andasse la “passione” tra lui e sua moglie, Susanna Biondo, lo showman ha risposto senza remore:

“Intende quello che sto pensando io? Si fa, si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. E sa perché? Perché non c’è tempo, e ci sono i figli in giro, e i gatti…”.

Fiorello: la confessione sull’amore e la moglie

Rosario Fiorello si è confessato senza filtri in un’intima intervista a Vanity Fair e, senza remore, ha rivelato anche alcuni retroscena sulla sua vita sotto le lenzuola.

Lo showman è sposato dal 2003 con Susanna Biondo e nel 2006 ha avuto insieme a lei sua figlia Angelica. La moglie di Fiorello ha avuto una prima figlia, Olivia, da una sua precedente relazione e il volto tv ha sempre confessato di considerarla come la sua prima figlia. “Non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante”, ha detto ironico a Vanity Fair parlando del suo rapporto con la prima figlia avuta da sua moglie.

