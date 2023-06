Crisi irreparabile per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Sulla questione è intervenuto un amico della coppia.

Improvvisamente Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero smesso di seguirsi sui social e in queste ore si è sparsa la voce che tra i due sia in atto una crisi irreparabile. Sulla questione è intervenuto Amedeo Venza, esperto di gossip e amico della coppia, che si è rifiutato di rispondere alle domande dei fan della coppia e ha tuonato:

“Ovviamente ci sono sempre i leoni da tastiera e le mer*e che godono per le disgrazie altrui…mi fate veramente vomitare quando leggo alcuni messaggi e commenti! Detto questo, io non vi dirà mai i ca**i delle persone a me vicine! Soprattutto quando ci sono di mezzo i minori, mi limiterò sempre a ciò che faranno o diranno loro perché in questo caso il rispetto va verso i più piccoli, e se pratico il silenzio voi lo dovete rispettare perché lo stanno praticando in primis i diretti interessati! Qui non stiamo parlando di coppiette da 4 soldi, che stanno insieme solo per business o si lasciano per fare hype!”

Sophie Codegoni Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Basciano: le voci sull’addio

Nelle ultime ore sono diventate sempre più insistenti le voci in merito a una presunta rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ma al momento, sulla questione, non sono emersi particolari e i due non hanno fornito conferme. In tanti sui social hanno chiesto spiegazioni a Amedeo Venza che però, al momento, si è rifiutato di rispondere alle domande dei fan. Sophie e Basciano sono diventati genitori della loro prima figlia appena un mese fa, e in tanti sui social sono impazienti di sapere come sia accaduto davvero tra i due.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG