Il conduttore Gerry Scotti ha deciso di rispondere a Fedez in merito alla loro presunta e discussa lite.

Lite in corso tra Gerry Scotti e Fedez? Nei giorni scorsi il rapper ha scagliato una frecciatina contro il conduttore affermando che ce l’avesse con il suo podcast, Muschio Selvaggio. Lo stesso Scotti ha deciso di replicare alle parole del rapper affermando che si sarebbero sentiti per telefono e ha confessato a TvBlog:

“Sì, certo, l’ho visto il video, anche se avevo altre cose da fare. Mi sono sentito con Fedez ieri sera e volevo tranquillizzare tutto il mondo in fibrillazione per questo presunto litigio con Fedez: non esiste. Sono un suo grande estimatore come artista e cantante, grande ammiratore di Fedez come imprenditore e protagonista del web e sono sinceramente addolorato perché la formula di Muschio Selvaggio è una delle più azzeccate in circolazione. Non vedo l’ora che mi richiami, lo farà tra un concerto e l’altro e io ci andrò. Non c’è stato alcun litigio con lui.”

Gerry Scotti replica a Fedez

Ultimamente Gerry Scotti ha realizzato alcuni video ironici sul conto di Fedez e del suo podcast, Muschio Selvaggio, ma la questione ha finito per far infuriare il rapper, che si è sentito preso di mira dal volto tv. Il conduttore in queste ore ha deciso di replicare personalmente alle parole di Fedez, e ha dichiarato che non solo tra loro non sarebbe in corso alcuna lite ma che, molto presto, sarà di nuovo ospite al podcast del rapper. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

