Benjamin Mascolo ha deciso di replicare alle parole dell’ex collega, il cantante Federico Rossi, nei suoi confronti.

Dopo che nei giorni scorsi Federico Rossi aveva espresso “la sua verità” in merito alla loro rottura artistica, anche Benjamin Mascolo – su esortazione dei suoi fan – ha deciso di rompere il silenzio in merito alla vicenda, e sui social ha affermato:

“Negli ultimi tempi ne ho parlato qui sui social, non vengo dal miglior periodo della mia vita. Ho capito di aver commesso tanti errori e ferito persone a cui volevo bene. Mi sono colpevolizzato tantissimo per alcuni miei atteggiamenti, ma per la mia rinascita mi piace pensare che non ho mai agito con l’intento di ferire qualcuno, ma al contrario la prima vittima di me stesso sono sempre io. (…) In questa rinascita mi piace pensare che le cose buone che ho fatto non vengano dimenticate né cancellate. Anzi, concentrandoci su quello che di buono è stato fatto insieme si possa tornare ad avere il rapporto di fratellanza che c’è sempre stato”.

Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo replica a Federico Rossi

Benjamin Mascolo ha da poco svelato di aver sofferto di depressione e, attraverso i social, ha deciso di replica alle parole del suo storico ex amico, Federico Rossi, con cui nel 2021 ha deciso di interrompere la collaborazione musicale. In tanti si chiedono se tra i due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro e se, dopo i loro chiarimenti pubblici, troveranno il modo di avere una rappacificazione. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

