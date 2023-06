Monica Bellucci avrebbe confermato la sua liaison sentimentale con il famoso regista Tim Burton.

Da mesi a questa parte si parla di una presunta liaison tra Monica Belucci e Tim Burton, che sono stati avvistati insieme a Parigi e a Madrid. In un’intervista riportata dal settimanale Elle, l’attrice ed ex moglie di Vincent Cassel sembra confermare la sua relazione con il regista, su cui ha affermato:

“Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita”, e ancora: “Conosco l’uomo, lo amo, e ora conosceò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton”.

Monica Bellucci

Monica Bellucci: il gossip su Tim Burton

Da mesi circolano indiscrezioni in merito a una presunta liaison sentimentale tra Monica Bellucci e il regista Tim Burton e in tanti, tra i fan della coppia, sono impazienti di saperne di più. La Bellucci ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata dopo l’addio all’ex marito Vincent Cassel, ma in tanti si chiedono se abbia finalmente trovato un nuovo amore.

Insieme all’ex marito l’attrice ha avuto le sue due figlie, Leonié e Deva. Quest’ultima oggi ha deciso di seguire le sue orme nel mondo della moda e del cinema.

