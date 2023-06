Stando a quanto riporta Dagospia la prossima edizione del GF Vip potrebbe avere un cast “misto” formato da vip e nip.

La macchina organizzativa del GF Vip sarebbe già all’opera e, stando a quanto riporta Dagospia, è possibile che la prossima edizione del programma abbia un cast misto, ossia composto da personaggi vip e non. Al momento sulla questione non sono emerse conferme e i fan del programma sono impazienti di saperne di più.

Alfonso Signorini

GF Vip 8: il cast misto

Da tempo si vocifera che al GF Vip possa essere incluso un “cast misto”, ma sulla questione non sono mai emerse conferme e, finora, quello che sarebbe un sogno per i fan del programma non è mai stato realizzato.

In tanti tra i fan dei social sperano di saperne presto di più in merito all’indiscrezione che, in queste ore, è stata lanciata da Dagospia.

Nel frattempo la celebre cantante Orietta Berti ha fatto sapere pubblicamente che non sarà opinionista nella prossima edizione del programma e in tanti si chiedono con chi verranno sostituite lei e Sonia Bruganelli (che sono state opinioniste nell’ultima edizione del programma). Per saperne di più in merito alla vicenda ai fan del programma non resta che attendere.

