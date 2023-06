Dopo l’addio di Sonia Bruganelli anche Orietta Berti ha precisato che non sarà più al GF Vip e ha spiegato perché.

Orietta Berti è stata opinionista dell’ultima edizione del GF Vip e in tanti credevano che l’avrebbero vista anche nella prossima edizione dello show. A quanto pare le cose non stanno così e nelle ultime ore la stessa cantante ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Se tornerò al GF Vip? Ho fatto tante cose negli ultimi mesi, ora voglio concentrarmi sul brano (la nuova canzone realizzata con Rovazzi, ndr). Per l’autunno stiamo valutando le proposte più adatte a me”.

Orietta Berti

Orietta Berti: l’addio al GF Vip

A sorpresa Orietta Berti ha confessato in queste ore che non sarà più presente al GF Vip e in tanti, sui social, sono rimasti spiazzati dall’annuncio della cantante (che è stata senza dubbio una delle opinioniste più amate all’interno del programma).

Al momento Signorini non ha commentato la questione e in tanti si chiedono chi sceglierà il conduttore come opinionista per l’edizione numero 8 del suo reality show ora che sia la Berti sia Sonia Bruganelli hanno confermato che non saranno presenti di nuovo all’interno del programma. Per saperne di più in merito alla questione non resta che attendere.

