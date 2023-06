Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone dopo aver pubblicizzato via social una nota marca di shampoo.

Chiara Ferragni è stata travolta dagli insulti e dalle critiche social dopo aver mostrato alcuni degli shampoo che sarebbe solita usare. L’influencer si è mostrata mentre era seduta a bordo piscina con uno dei prodotti in questione tra le mani e ha fatto sapere che esso non mancherebbe mai nel suo beauty.

“Prodotti di pessima qualità, io non li consiglierei a nessuno”, le ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto: ”Che falsa pubblicità vorrei proprio vedere se usa questi prodotti pur di far soldi”, e ancora: “Non compro niente, grazie”, “Per i soldi sponsorizzerebbe pure la merd#”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni nella bufera: i prodotti insultati sui social

Ancora una volta l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche sui social e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, leireplicherà ai commenti di questo tipo. Al momento sulla questione tutto tace e, come già fatto in passato, Chiara Ferragni non sembra intenzionata a replicare alle critiche sui prodotti da lei sponsorizzati.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG