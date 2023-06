Flora Canto è stata una delle protagoniste di UeD. Lei stessa ha svelato cosa avrebbe fatto con i primi soldi guadagnati.

Flora Canto ha sempre sognato di lavorare nel mondo della tv ma è noto che, la sua prima esperienza nel piccolo schermo, fu quella di Uomini e donne. Per la prima volta la moglie di Brignano ha confessato a TvBlog:

“Se fai la tronista a Uomini e Donne, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro. Ci sono ragazze che, infatti, hanno fatto solo quello, altre che si sono distinte perché hanno studiato e così, oltre a fare la tronista, una poi può fare l’attrice, la conduttrice… Certo, se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa. Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi”.

Flora Canto

Flora Canto: i soldi guadagnati a Uomini e Donne

Flora Canto ha collezionato numerose esperienze nel mondo della tv e dello spettacolo e oggi si è realizzata anche nel privato convolando a nozze con Enrico Brignano, padre dei suoi due figli.

Lei stessa ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera nel piccolo schermo e su come avrebbe impiegato i primi soldi guadagnati grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne, il famoso programma di Maria De Filippi. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG