Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono stati ospiti di Mamma Dilettante, e hanno fornito alcuni consigli a Diletta Leotta.

Molto presto Diletta Leotta diventerà mamma della sua prima figlia e, all’interno del suo podcast Mamma Dilettante, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno deciso di fornirle alcuni consigli sul tema della genitorialità.

“Non dormirai più. La puericultrice va via e la notte devi svegliarti tu, anche se gli scappa la pipì. La notte lineare e meravigliosa te la dimenticherai”, ha confessato l’ex velina, e ancora: “Non ti sentire strana se non senti la maternità. Ti ricordo che c’è anche il baby blues. Una forma di depressione che ti viene quando partorisci. Fai una cosa meravigliosa, ma impegnativa. Con questo esserino piccolo vieni travolto dalle ansie e dalle paure. Ti fai tantissime domande. A volte viene, a volte no, ma poi passa. Tante volte mi hanno fatto sentire più gli altri una m***a di quanto non mi ci sentissi io”.

Diletta Leotta

Vieri e Caracciolo: i consigli a Diletta Leotta

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri sono genitori di due splendide bambine e a Mamma Dilettante i due hanno svelato alcuni dettagli e retroscena sui temi della maternità e della genitorialità. Vieri ad esempio ha confessato di aver abbandonato da tempo la vita mondana e ha aggiunto (per quanto riguarda l’educazione delle figlie):

“Quando andranno a ballare le accompagnerò con i miei amici e le aspetterò fuori dal locale”. Diletta Leotta diventerà madre entro la fine di agosto della prima figlia attesa insieme al compagno Loris Karius.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG