Una frase pronunciata a Temptation Island contro una delle fidanzate all’interno del programma ha scatenato una bufera.

In queste ore sui social in tantissimi si sono scagliati contro la coppia formata da Ale e Federico e in particolare contro il ragazzo che, nel primo episodio di Temptation Island, riferendosi alla fidanzata ha detto: “Se le chiedo di leccare il prato, lo fa”. In tanti se la sono presa anche con Ale, che è scoppiata in lacrime dopo aver subito l’ennesima angheria da parte di Federico.

Filippo Bisciglia

Temptation Island 2023: la frase shock

Sui social continuano a far discutere i primi episodi shock emersi durante la prima puntata di Temptation Island, e tra cui i protagonisti indiscussi sono stati Ale e Federico. La ragazza ha dichiarato di aver personalmente contattato il programma condotto da Filippo Bisciglia perché, dopo 3 anni insieme, il fidanzato non si sentirebbe ancora pronto a impegnarsi con lei che, invece, sognerebbe una vita insieme e una famiglia. La coppia è destinata a durare? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più sul loro conto.

