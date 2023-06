Veronica Cozzani sarebbe intervenuta sui social a causa delle critiche rivolte a sua figlia Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza in barca con la sua famiglia, e lo stesso sta facendo l’influencer Chiara Ferragni.

Sui social in tanti non hanno potuto fare a meno di notare che alcuni degli ultimi scatti postati dalle due vip sarebbero praticamente identici e a seguire in tanti si sono scagliati contro Belen, accusandola di aver copiato Chiara Ferragni. Sulla questione la showgirl argentina non ha proferito parola, mentre sua madre Veronica Cozzani è intervenuta sui social dando degli ingoranti agli haters in questione.

Belen Rodriguez copia Chiara Ferragni: Veronica Cozzani la difende

Veronica Cozzani è intervenuta ancora una volta in difesa di sua figlia Belen Rodriguez, accusata dagli haters sui social di copiare la famosa imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Le due stanno trascorrendo solamente delle vacanze “simili” (entrambe sono in barca con i figli) e per questo alcuni leoni da tastiera hanno accusato Belen di “copiare” le foto dell’influencer. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?

Al momento le due vip non hanno proferito parola sull’argomento e le due si stanno godendo finalmente il loro periodo di riposo in compagnia dei loro bambini.

