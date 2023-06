La cantante Annalisa Minetti è tornata a parlare della grave malattia che oggigiorno l’ha resa completamente cieca.

Annalisa Minetti ha scoperto a 18 anni di soffrire di una malattia che, col tempo, l’avrebbe resa completamente cieca. Lei stessa ha parlato apertamente della questione con il quotidiano La Verità, a cui ha detto che oggi le dispiacerebbe non poter più vedere la sua immagine riflessa nello specchio.

“Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non (vedo, ndr) più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. (…) Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”, ha ammesso.

Annalisa Minetti

Annalisa Minetti: la cecità

A 18 anni Annalisa Minetti ha subito la diagnosi della patologia che l’ha condotta oggi a perdere completamente la vista.

La cantante ha sempre affrontato con speranza e coraggio la sua situazione e tuttora ha preferito non sottolineare gli aspetti drammatici della patologia. La Minetti non si è mai imposta limiti e, oltre al successo musicale, ha ottenuto anche degli grandi successi a triathlon (una delle sue più grandi passioni).

