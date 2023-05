Eleonora Pedron si è confessata senza filtri e ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con l’ex compagno Max Biaggi.

Eleonora Pedron ha avuto i suoi due figli, Ines Angelica e Leon, insieme all’ex campione di MotoGp Max Biaggi. La modella ha rivelato a Chi come sarebbero oggi i rapporti tra lei e il padre dei suoi figli e ha dichiarato:

“Ci sono più cose su cui confrontarsi, dalla scuola ai telefonini. Per fortuna continua ad esserci tra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli.”

Eleonora Pedron

Eleonora Pedron: il rapporto con Max Biaggi

Eleonora Pedron ha confessato che oggi lei e il suo celebre ex, Max Biaggi, cercherebbero di mantenere buoni rapporti per il bene dei loro figli e ha anche rivelato che, molto presto, riuscirà a laurearsi in psicologia. La modella ha trovato la felicità e un nuovo equilibrio accanto all’attore Fabio Troiano, che l’avrebbe sostenuta e appoggiata durante il suo percorso universitario e che oggi avrebbe uno splendido legame con entrambi i suoi figli.

“Non so come mi sentirò quel giorno, non so se vorrò lì i miei figli, i miei amici… Sono certa che sarà un momento da condividere con mia mamma, non perché io metta in secondo piano gli altri, ma proprio perché ha un significato molto importante per me, voglio farla un po’ felice, facendo felice me stessa”, ha confessato l’ex Miss in merito alle ultime novità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

