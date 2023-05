Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono diventati genitori e per l’occasione l’ex gieffino ha fatto uno speciale regalo alla fidanzata.

Più felici che mai Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno accolto la loro piccola Celine Blue e, nelle scorse ore, la coppia ha potuto finalmente lasciare l’ospedale e fare ritorno a casa. Per Basciano Celine è la seconda figlia e lui stesso ha raccontato via social cosa avrebbe regalato alla fidanzata per la nascita della bambina, e quali sarebbero state le emozioni provate a seguito del parto.

Alessandro Basciano: cosa ha regalato a Sophie per la nascita della figlia

Alessandro Basciano ha già regalato a Sophie Codegoni un prezioso anello di fidanzamento e, in occasione della nascita della figlia, ha quindi dovuto ripiegare su un oggetto che non fosse un gioiello e per questo ha deciso di farle “un pensierino”. Lui stesso ha ammesso di aver provato ad assecondare la passione di Sophie per le borse, donandole proprio una borsa firmata (anche se non è dato sapere di che tipo).

Per quanto riguarda le emozioni provate dopo la nascita della figlia, Basciano ha ammesso di essersi sentito da subito protettivo nei confronti di Celine e ha ammesso: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle ma sono diverse”.

