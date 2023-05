Angelina Mango ha confessato per la prima volta alcuni dettagli e retroscena relativi alla scomparso di uso padre, il cantante Mango.

Angelina Mango è la seconda finalista di Amici 2023 ed è la figlia di Mango, il cantante tragicamente scomparso nel 2014 a causa di un arresto cardiaco. La giovane cantante ha parlato per la prima volta a Vanity Fair del suo tragico lutto e ha dichiarato:

“Senza la musica avrei compresso troppe cose nella mia testa e forse sarei scoppiata. Nella musica si parla d’amore, è quello che alleggerisce il mondo. Se non avessi avuto quel sentimento non avrei superato un bel niente”.

Angelina Mango

Angelina Mango: la morte del padre

Per la prima volta Angelina Mango si è confessata a cuore aperto a Vanity Fair e ha rivelato che la morte di suo padre sarebbe stata per lei un trauma da cui, senza la musica, non sarebbe riuscita a riprendersi. Il cantante è stato stroncato nel 2014 da un infarto mentre si stava esibendo in concerto e, pochi giorni più tardi, anche suo fratello (zio di Angelina) è scomparso a causa di un improvviso malore.

Angelina ha un fratello, Filippo, che come lei e suo padre ha deciso d’intraprendere la carriera musicale (come batterista).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG