Prima di diventare uno degli opinionisti più famosi della tv Gianni Sperti è sempre stato conosciuto anzitutto come ballerino e lui stesso ha confessato a Uomini e Donne Magazine, per la prima volta, di aver dovuto declinare un’offerta ricevuta da parte della famosa Spice Girl Geri Halliwell.

Su Novella 2000 si legge che l’opinionista avrebbe rinunciato a prendere parte al tour della cantante “per amore” e che quello sarebbe stato il suo unico rimpianto.

Gianni Sperti: la confessione su una Spice Girl

Gianni Sperti si è affermato non solo come ballerino, ma anche come opinionista e volto tv. Lo stesso conduttore ha svelato però che il suo unico rimpianto sarebbe stato quello di aver rinunciato a prendere parte a un tour della famosa Geri Halliwell e per altro, a quanto sembra, per via di una relazione d’amore.

Sperti è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata ma, in passato, è stato sposato con la showgirl Paola Barale e di recente i due (ospiti in momenti separati a Verissimo) si sono scagliati alcune frecciatine infuocate.

