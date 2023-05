Nina Zilli ha confessato a Le Iene alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sulla nascita di sua figlia, prevista per il 2 giugno.

La gravidanza di Nina Zilli è ormai agli sgoccioli e la cantante, ospite a Le Iene, ha confessato alcuni retroscena su quella che per lei non sarebbe stata affatto una “dolce” attesa e su ciò che si augurerebbe per la sua bambina, Anna Blu.

“Sono una di quelle madri sicure di sé che hanno programmato dalla nascita fino al ballo delle debuttanti, sono più una Bridget Jones, stupita e felicissima di avere questo ‘Alien’, che ha modificato ogni mia cellula, azione e reazione, dentro e fuori di me“, ha detto nel suo monologo.

Nina Zilli: la confessione sulla figlia

Nina Zilli si è mostrata con il pancione a Le Iene e ha svelato dettagli e retroscena sull’imminente arrivo della sua prima figlia, Anna Blue. La cantante non ha nascosto di non aver vissuto serenamente i sintomi della gravidanza e in merito al parto ormai imminente ha dichiarato:

“Ansia e panico? Sì, ma moderato. In fondo ce l’hanno fatta tutte, ce la farò anch’io. Vorrei solo capire chi l’ha definita “dolce attesa”. Sicuramente un uomo, non me ne vogliate, che non sapeva di cosa stesse parlando. Ho avuto nausee, sentito ogni organo riposizionarsi, gli addominali spaccarsi a metà e lo stomaco che sfarfalla 24 ore su 24. È un rollercoaster emozionale e ormonale che mette e davvero a dura prova. Certo, dicono che poi si dimentica tutto, altrimenti nessuno lo rifarebbe”.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla nascita della prima della cantante (che dovrebbe avvenire il 2 giugno). Nina Zilli ha confessato di essere entusiasta per l’arrivo della sua prima figlia e ha anche ammesso che non le dispiacerebbe avere un giorno tre bambini.

