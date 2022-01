Rita Dalla Chiesa contro l’hater: “Ti vengo a cercare!”

Rita Dalla Chiesa è stata costretta a intervenire contro un hater che sui social ha infangato la memoria del Generale Dalla Chiesa e di suo genero, Massimo Santoro.

Rita Dalla Chiesa contro l’hater

Anche Rita Dalla Chiesa è vittima degli haters: in queste ore sui social un detrattore si è scagliato contro il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa – padre della conduttrice – e il genero scomparso, Massimo Santoro. “Un pezzo di… m****”, ha scritto l’hater tra i commenti a una foto raffigurante il Generale. Rita Dalla Chiesa non gliele ha certo mandate a dire, e infatti tra i commenti al post ha tuonato:

“Giuro che ti vengo a cercare. Voglio guardarti in faccia, e cercare di farti capire quanto male possa fare un “e chi caz*o se ne frega?” diretto a persone per me sacre, che non ci sono più, e che non hanno avuto quel futuro che, invece, mi auguro abbia tu. Da come scrivi immagino che tu sia una ragazzina/o, senza un cervello pensante, molto poco sensibile e con grossi problemi affettivi. Cerca di risolverli presto. Perché vivere come stai vivendo tu, trovando piacere nel ferire gli altri, è come non essere mai nati”. La conduttrice ha anche segnalato l’episodio alla polizia postale. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?