Chiara Ferragni, cosa è successo alle sopracciglia? I fan: “Inguardabile”

Chiara Ferragni è stata travolta da una vera e propria valanga di critiche dopo che sui social si è mostrata con le sopracciglia più scure del solito. L’influencer si è in realtà sottoposta a uno speciale trattamento finalizzato proprio a mostrare sopracciglia più folte.

Chiara Ferragni: le sopracciglia

Nelle ultime ore sui social in tanti hanno criticato Chiara Ferragni che, in una foto, appariva con sopracciglia ben più scure del solito. “Ma cosa hai fatto? Inguardabile!”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Da Chiara Ferragni a Elio e le Storie Tese è un attimo”. In realtà l’influencer si sarebbe semplicemente sottoposta al microblading, un trattamento cosmetico volto a intensificare il colore delle sopracciglia. Il microblading consiste in una sorta di tatuaggio cosmetico che, se fatto a dovere, rende assolutamente indistinguibili i segni tatuati da un vero sopracciglio. Nei prossimi giorni il tatuaggio sbiadirà e pertanto nessuno noterà la differenza nelle sopracciglia dell’influencer che, sui social, ha preferito non fornire chiarimenti.

Chiara Ferragni: le critiche

Non è la prima volta che l’influencer viene presa di mira dai fan per il suo aspetto. Nei mesi scorsi qualcuno si era scagliato contro di lei anche per il reggiseno “troppo stretto” e per i look (da sempre considerati troppo osé “per una madre”, commento a cui lei stessa ha più volte replicato).