Chiara Ferragni nud@ su Instagram (foto)

Chiara Ferragni, oggi, lunedì 28 giugno 2021, si è mostrata ai propri followers, completamente [email protected] Lo scatto, postato, qualche ora fa, su Instagram, ha collezionato (alle ore 14) quasi 700 mila like.

La giovane influencer ha voluto lanciare una vera e propria provocazione agli haters che, di solito, sui social, l’attaccano per le sue pose adatti, a loro dire, poco rispettose per il suo essere moglie (di Fedez) e mamma (di due bambini, Leone e Vittoria).

Negli scorsi giorni, la Ferragni è stata superata da Khaby Lame (per numeri di followers su Instagram), il tiktoker italiano più seguito nel mondo. A Fanpage.it, il ragazzo ha confessato di essere al settimo cielo per questo primato raggiunto, in pochi mesi, dal suo debutto sulle varie piattaforme digitali: