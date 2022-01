Enock Barwuah si sposa: la proposta e la gaffe con l’anello

Enock Barwuah ha chiesto la mano alla fidanzata, Giorgia Migliorati Novello, ma ha finito per commettere una terribile gaffe con l’anello.

Enock Barwuah: la proposta di matrimonio

Durante una serata in un locale in compagnia degli amici Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, ha chiesto la mano alla fidanzata Giorgia Migliorati Novello. La scena è stata immortalata dai presenti (tra cui Andre Zelletta e Natalia Paragoni) e più tardi conferma dai due diretti interessati via social. Andrea Zelletta – che con Barwuah ha condiviso l’esperienza del GF Vip 5 – ha anche svelato che il calciatore avrebbe commesso una gaffe al momento di dare l’anello alla fidanzata: si dà il caso infatti che abbia aperto la scatola contenente il gioiello al contrario. Tutto si sarebbe risolto per il meglio e Giorgia Migliorati ha risposto entusiasta “sì”.

Enock Barwuah: le nozze

Ancora non si sa nulla sull’attesa cerimonia di nozze della coppia che però, a quanto pare, si sposerà entro la fine del 2022. Nelle ultime ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia. Tra questi anche gli ex volti del GF Vip Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. “Viva l’amore, mi è dispiaciuto tanto non essere lì con voi”, ha scritto l’ex moglie di Flavio Briatore tra i commenti al post di Barwuah, mentre il figlio di Alba Parietti le ha fatto eco scrivendo: “Vi adoro, felice per voi, meritate solo il meglio”.